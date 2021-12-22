GÜRÜN, SİVAS (Habermetre) - Gürün En Uzun Geceyi Şiirin Işığıyla Aydınlattı 21. Yüzyılın, 21. Yılında, "Sanat Sivas ve Sivas İçin Kitap Vakti" projeleri kapsamında ve Turgut YALÇIN anısına "En Uzun Gece"de bu sene 13' üncüsü yapılan Gündönümü Şiir Şöleni Asef Çoban Kültür Merkezinde saat 19. 30'da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün ev sahipliği, Dil Edebiyat Derneği Sivas Şubesinin ve Gürün Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şiir gecesi, Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI, Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem DEMİR'in açılış konuşmasıyla başladı. Düzenlenen programa Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra, Sivas ve Gürün' lü şairlerin kendi şiirlerini okuduğu etkinlikte Gürün'de yaşayan en yaşlı şair Mahmut CAMCI (Kirazi) ve en genç şairi Şaziye SÖNMEZ de şiirlerini seslendirdi. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği gecenin sonunda Gürün gönüllü öğretmenlerinin oluşturduğu türkü ekibi tarafından sevilen türküler seslendirildi. Asef Çoban Kültür Merkezinde düzenlenen gecede Kaymakamımız Sayın Halil YAZICI ve Belediye Başkanı Sayın Nami ÇİFTÇİ tarafından plaket ve hediyelerin takdim edilmesiyle program sona erdi.

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