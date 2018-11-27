Gürün'de Trafik Kazası 2 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün 20: 30 sularında Sivas'ın Gürün ilçesi Kayseri-Malatya karayolunda meydana geldi. Kazada, Kayseri'den Malatya istikametine gitmekte olan T.B (25) yönetiminde ki 58 ALL 305 plakalı araç, önünde bulunan tırı sollarken yolun kaygan oluşu nedeni ile kontrolden çıkarak önce tıra çarptı ardından takla attı. Takla atan araçta bulunan T.B (19) ve D.B(18) yaralandı. Ambulans ile Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS