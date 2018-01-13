Gürün'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gürün'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gürün'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gürün'den, Sivas'a giden İbrahim Alkılınç (28) yönetimindeki 46 EJ 297 plakalı otomobil, Konakpınar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü Alkılınç yaralandı, araçta bulunan Yusuf Kahraman ise kazayı yara almadan atlattı.

Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alkılınç, daha sonra Sivas'a sevk edildi.

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