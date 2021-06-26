Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp

İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı - Haberler | Yerel

- Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularına karışıp kayboldu Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel...

- Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularına karışıp kayboldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu, alabalık çiftliğindeki tonlarca balık sel sularına karışıp kayboldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış hasana neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağışın neden olduğu hasan bugün gün açınca ortaya çıktı. Güllübucak ve Akdere Köylerinde sel suları tarım arazilerine ve yollara zarar verdi. Akdere köyünde bulunan Hamit Akdere'ye ait alabalık tesisi de sel sularına teslim oldu. Tonlarca balık sel sularına kapılarak kayboldu. Meydana gelen sel köy sakinleri tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Her iki köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp
Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp
Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp
Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Kayacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Merih Demiral Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürün'de sel, tonlarca alabalık kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 13:26:26. #1.16#

title