SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU
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SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU

SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinden geçen Çakçur Deresi'nin taşmasıyla balıkların bir kısmı karayoluna savruldu.

Gürün ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı. Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi. Taşan dere nedeniyle sudaki balıkların da bir kısmının yollara savrulduğu görüldü. İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

Görntü Dökümü

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-İlçeden görüntüler

-Tayan dereden görüntüler

-Hasar görenyerler

-Yola savrulan balıklar

Haber-Kamera: Kadriye GÜLSOY/GÜRÜN(Sivas), (DHA)

SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU
SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU
SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU
SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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