Gürün'de Polislere Eğitim Verildi
AFRİN HAREKATI'NDA 48. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Gürün'de Polislere Eğitim Verildi

Sivas’ın Gürün ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliğinde görevli polislere toplumsal olaylara karşı müdahale eğitimi verildi.

Gürün'de Polislere Eğitim Verildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliğinde görevli polislere toplumsal olaylara karşı müdahale eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime değişik birimlerde görev yapan polis memurları katıldı. Eğitim Gürün İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yılmaz Çağlayan ve polis memuru Can Akbay tarafından verildi.

Eğitimde slaytlar eşliğinde toplumsal olaylara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve toplumsal olaylarda yapılması gerekenler polislere uygulamalı olarak anlatıldı. - SİVAS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et