Gürün'de Polis Haftası Kutlandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünden düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri yaptıkları yol kontrolünde vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür halkın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışan emniyet çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - SİVAS