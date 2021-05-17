Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı
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Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI - Haberler | 3. Sayfa

Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Malatya- Kayseri Karayolu Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 06 ADD 279 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada B.B. (80), D.Ç.(35), M.Ç.(11), E.Ç.(7), K.Ç.(1), ve F.T.yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı
Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı
Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı
Gürün'de otomobil şarampole uçtu: 1'i bebek 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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