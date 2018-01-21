Gürün'de Karla Mücadele Çalışmaları

Sivas'ın Gürün ilçesinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Gürün Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 19 mahallede sürdürülen karla mücadele çalışmalarında büyük mesafe alındı.

Ekiplerin çarşı merkezi, mahalle, ara sokaklar ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını büyük ölçüde tamamladığını belirten Belediye Başkanımız Nami Çiftçi,"Ekiplerimiz araç trafiğinin aksamaması ve herhangi bir kazanın meydana gelmemesi için tüm mahallelerimizde yoğun çaba gösteriyor" dedi. - SİVAS