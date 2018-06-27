Gürün'de Haziran Ayı Güvenlik Toplantısı

Gürün'de Haziran Ayı Güvenlik Toplantısı

Sivas’ın Gürün ilçesinde Haziran ayı güvenlik toplantısı yapıldı.

Gürün'de Haziran Ayı Güvenlik Toplantısı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Haziran ayı güvenlik toplantısı yapıldı.

Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirlerin konuşulduğu toplantıda gece-gündüz demeden Gürün'ün huzur ve güvenliği için çalışan emniyet personeline teşekkür edildi. - SİVAS

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