Gürün'de Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Sivas'ın Gürün ilçesinde geçtiğimiz gün etkili olan kuvvetli yağış sonrası hsır tespit çalışmaları başladı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bayramın ilk günü eltili olan dolu ve ardından gelen kuvvetli yağış hasara neden oldu. Aksu ve Şuğul mahallelerinde sel suları yol ve alt yapıya zarar verdi. Sel sularının neden olduğu hasardan bir çok araçta etkilendi. Yağmurun dinmesi ile Gürün belediyesi ekipleri ilçede hasar tespit çalışmaları başladı. - SİVAS