Gürün'de Güvenlik Güçlerine Seminer

Sivas'ın Gürün ilçesinde emniyet ve Jandarma personeline, hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde yol denetimleri konulu seminer verildi.

Asef Çoban Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimde, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından Divriği, Kangal ve Gürün ilçelerinde görev yapan personele hayvan ve hayvansal ürünlerin nakli sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Seminere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Emine Sever, Gürün İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ethem Gökboğa ve Gürün Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdullah Gülüç katıldı.