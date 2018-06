Gürün'de Gergin İftar

Sivas'ın Gürün ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Nami Çiftçi iftar programında AK Partililer'e veryansın etti.

Gürün Belediye Başkanlığı ilçede iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Nami Çiftçi dün düzenlenen iftar programına Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı da davet etti. Ancak AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program da iki gün önce düzenlenen AK Parti İlçe Başkanlığı iftar programına yer verilirken, belediyenin düzenlediği iftar programına yer verilmeyince Bakan Yılmaz iftar programına katılamadı.

İftar programında AK Parti il teşkilatının tutumuna tepki gösteren Başkan Çiftçi, seçildiği günden beri parti ayrımı yapmadan belediyenin kapılarına herkese ardına kadar açtığını, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan her zaman destek gördüğünü belirtip, "Milletin derdiyle dertleneceksin. Bu Gürünlü'nün sandığa gömdüğü adama başkanlık yapmayacaksın. 7 bin Gürünlü'ye başkanlık yapacaksın. Bu kafayla sen Gürünlü'ye hizmet edemezsin hem de başımızda Sayın Bakanımız var. Yiyin, için bakanımıza şükredin. Yoksa sizi bir gün orada tutmazlar. Ben içimdeki duyguları paylaşmak için bunları dillendirdim. Özür diliyorum. Ama bilin Gürünlü'nün seçmiş olduğu belediye başkanına yemek için gün veriyor. Üst aklın fikriyle birlikte Gürün Belediyesi'nin düzenlediği güne AK Parti teşkilatının yemeğine getirdiniz, oturturdunuz. Biz Sayın Bakanımızı her zaman sevdik, saydık. Varlığından gurur duyduk, onur duyduk. Bugüne kadar belediye olarak olabilecek her işimizde Ankara'ya ne zaman gittiysem Sayın Bakanımızın kapısı ardına kadar şahsıma açıktı. Her zaman işlerimizi birebir kendi cep telefonundan ilgili birimlere, ilgili bakanlıklara, ilgili kurumlara talimat vererek bizim şahsımızın çözemeyeceğimiz işlerimizde yanımızda oldu Allah başımızdan eksik etmesin. Oy vereni de vermeyeni de tüm Gürünlü hemşehrilerimizin duası bakanımızın arkasındadır. Ama bir takım yaşanan şeyler de varsa sizlerde bilin. Ben AK Parti İlçe Başkanı'na 4 yıldır bu sene 5'inci yıl davetiye gönderiyorum. Ben katıldığı gün şeref duyarım, onur duyarım. Hiçbirine katılmadı. Katılma cesareti gösteremedi" dedi. - SİVAS