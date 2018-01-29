Gürün'de Diyet Merkezi Açıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde diyet merkezi hizmete açıldı.

Pınarönü Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde hizmete giren Betül Öztürk Sağlıklı Beslenme ve Diyet Merkezinin açılışı Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Çiftçi, açılışta yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşamın önemine değinerek, "İlçemize ilk kez bir diyet merkezi açılıyor. Vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet verecek olan bu iş yerimizin Gürünümüze hayırlı olmasını diliyor ve diyetisyenimiz Betül Öztürk'e Allah'tan hayırlı ve bol kazançlar nasip etmesini temenni ediyorum." dedi.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Çiftçi, merkezi gezerek bilgi aldı.