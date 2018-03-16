Gürün'de Çanakkale Konferansı Düzenlendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrencileri katıldı. Konferansta 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Eski Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ali Boğa ülkenin çok zor şartlar altında kurularak bugünlere getirildiğini ifade etti. Çanakkale Zaferi'nin tarihteki önemine değinen Boğa,"Yedi düvele karşı tek yumruk olan atalarımız, gösterdiği kutlu mücadelesiyle zafere ulaşmış ve düşmana 'Çanakkale Geçilmez' dedirtmiştir." dedi.

Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi, Prof. Dr. Boğa'ya konferans sonrası çiçek ve plaket takdim etti. - SİVAS