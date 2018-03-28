Gürün'de 500 Fidan Toprakla Buluştu

Gürün ilçesinde, Ormancılık Haftası dolayısıyla 500 fidan dikildi.

Gürün Orman İşletme Şefliği tarafından Gürün Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Yolu Ağaçlandırma Projesi başlatıldı.

Bu kapsamda düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, ağaç dikmenin önemine değinerek programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Nami Çiftçi ise, ormanların en büyük oksijen kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Hepinizin artık bu dünyada dikili bir fidanı, bir ağacı oldu. Umarım her biriniz, aileniz, vatanınız ve milletiniz için ağaçlar gibi sağlam eserlere imza atarsınız. İnşallah bizlerin diktiği ağaçlardan sizler, sizlerin diktiği ya da verdiği eserlerden başkaları faydalanacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Aytemür, Başkan Çiftçi ve öğrenciler, 500 fidanı toprakla buluşturdu.