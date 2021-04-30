Gürün'de 339 aileye hediye çeki
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Gürün'de 339 aileye hediye çeki

Gürün'de 339 aileye hediye çeki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde 339 aileye İstanbul Gürün Kültür Vakfı tarafından hediye çeki dağıtıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 339 aileye İstanbul Gürün Kültür Vakfı tarafından hediye çeki dağıtıldı.

Gürün'deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere gönderilen hediye çekleri Gürün Belediye Başkanı Hami Çiftçi tarafında mahalle muhtarlarına teslim edildi. Yardımlaşma ve dayanışmanın zirveye çıktığı Ramazan Ayı'nda 250'er TL değerindeki 339 hediye çekinin ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere 19 mahalle muhtarına verildiğini söyleyen Belediye Başkanımız Nami Çiftçi, "Bu güzel günlerde muhtaç ailelerimizin unutulmaması, onlara yardım elinin uzatılması kadar güzel ne olabilir. Ramazan Ayı'nda ailelerimize bu yardımın yapılmasını sağlayan Gürün Kültür Vakfımıza, çeklerin muhtarlarımıza ulaşmasını sağlayan Gürün Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinden Müfit Daloğlu'na, hayırsever vatandaşlarımıza, bu yardımı yapanlara, yapılmasına vesile olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüce Allah herkesin hayrını kabul etsin." diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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