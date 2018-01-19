Gürün'de 3 Bin 489 Öğrenci Karne Aldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde 3 bin 489 öğrenci karne aldı.

Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu ile Kurultay ve Göbekören İlkokulu'nda düzenlenen karne törenlerine katıldı. Öğrencilerin tüm stres ve sıkıntıdan uzak, enerji toplayabilecekleri güzel bir tatil geçirmelerini söyleyen Kaymakam Aytemür,"Sevgili öğrenciler, yorucu bir maratonun ardından bu tatili hak ettiniz. Ama bilmelisiniz ki istediğiniz en iyi yerlere ulaşmak için çok çalışmalısınız. Tatilinizi iyi geçirin ve inşallah dönüşte daha enerjili bir şekilde çalışmaya devam edin." diye konuştu.

Tüm eğitim camiasına, mutlu, huzurlu ve güzel bir tatili geçirmelerini dileyen Başkan Çiftçi,"Birbirinden kıymetli öğrencilerimizi, onları geleceğe hazırlayarak büyük emek sarf eden öğretmenlerimizi ve onlarla birlikte ter döken velilerimizi gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı kutluyor ve hepinize iyi tatiller diliyorum." şeklinde konuştu.

Öğrenciler karnelerini Kaymakam Aytemür ve Başkan Çiftçi'nin elinden almanın mutluluğunu yaşadı. - SİVAS