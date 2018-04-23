Gürün'de 23 Nisan Coşkusu

Sivas'ın Gürün ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Gürün Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, İlçe stadyumunda devam etti. Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, "23 Nisan 1920 tarihi Ankara'da, Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline gelmiştir. Sevgili çocuklar, sevgili gençler, aydınlık geleceğimizi, aydınlık yüzleri, her şeyin en güzeline layık olan sizler okuyan, anlayan, araştıran, düşünen, soran, sorgulayan, kendine güvenen bireyler olarak yetiştirdiğimiz müddetçe, ülkemiz ve insanlık adına büyük bir kazanım olacağınızı aklınızdan çıkarmayın." dedi.

Öğrencilerin 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu etkinlik halk oyunlarıyla gösterilerinin ardından sona erdi. - SİVAS