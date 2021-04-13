Gürün Belediyesi, "Vefalı Gürünlüler" sloganıyla gıda kolisi kampanyası başlattı
Sivas'ın Gürün Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için "Vefalı Gürünlüler" sloganıyla gıda kolisi kampanyası başlattı.
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Sivas'ın Gürün Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için "Vefalı Gürünlüler" sloganıyla gıda kolisi kampanyası başlattı.
Gürün Belediyesi, Covid-19'un etkisini hissettirdiği Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Gürün Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olabilmek için "Vefalı Gürünlüler" sloganıyla gıda kolisi kampanyası başlattı. Belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasıyla Gürünlüler, ihtiyaç sahibi hemşerilerine 190 TL ödeyerek gıda kolisi desteği verebilecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı