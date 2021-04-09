Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
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Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta duydukları gürültü sonrası panikle sokağa çıkan 4 kişilik aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Zonguldak'ta duydukları gürültü sonrası panikle sokağa çıkan 4 kişilik aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı. Yıkılma tehlikesi yaşayan evlerini boşaltan ailenin imdadına ise komşuları yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak üzerinde meydana geldi. 4 kişilik Gün Ailesi'nin yaşadığı iki katlı evin önünde büyük bir gürültü yaşandı. Panikle sokağa koşan aile, evlerinin önünde heyelan olduğunu görünce hayatlarının şokunu yaşadı.

Kısa sürede evi terk eden aile, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Komşularının teselli ettiği ve sahip çıktığı aile, heyelanın, yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan duvarın tamamlanmadığı iddiasıyla meydana geldiğini öne sürdü. Yaşananları anlatan Fehmi Gün, "Öğlen oldu. Biz evdeydik. Gürültü duyduk. Baktım evimin önü yola indi. Öğlen saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bu evde dört kişi yaşıyoruz. Yetkililere haber verdik. AFAD gelecek. Bundan 5 sene önce duvar çekildi. Duvarı tamamlamadılar" diye konuştu.

Drone ile havadan görüntülenen ve yolun bir kısmını kapatan heyelan sonrası yetkililerin temizleme çalışması yapması bekleniyor. - ZONGULDAK

Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku
Gürültüyü duyup sokağa koşan aileye heyelan şoku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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