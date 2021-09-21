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Gürültüsüz ofiste yüzde 66 daha verimli çalışılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürültüsüz ofiste yüzde 66 daha verimli çalışılıyor

Ses yutumu özellikli akustik çözümleri ortamı daha fazla ses açısından sterilize ederek toplu alan çalışanlarına, hem psikolojik hem de fiziki rahatlığı sağlıyor.

Ses yutumu özellikli akustik çözümleri ortamı daha fazla ses açısından sterilize ederek toplu alan çalışanlarına, hem psikolojik hem de fiziki rahatlığı sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre gürültüsüz ofiste yüzde 66 daha verimli çalışıldığı görülüyor.

Akustik çözümler ile çoklu çalışma alanlarında ya da ortak alanlarda oluşan gürültüyü engelleyici sistem ile birlikte çalışanların rahat çalışabilmesi ve yaptıkları işten verim alabilmeleri sağlanıyor. A sınıfı ses yutumu özelliği ile Fales Akustik Çözümler, ortamı daha fazla ses açısından sterilize ederek toplu alan çalışanlarına, hem psikolojik hem de fiziki rahatlığı sağlıyor.

Şirketin marka yöneticisi Gülden Şenolan, "Sesli iletişimin gürültüsü normalde özellikle açık alanlardaki personelin karşılaştığı en büyük konudur. Dikkat dağıtıcı gürültü ofis içindeki çalışanların memnuniyetsizliğini oluşturur ve bu da strese, düşük motivasyona ve performansın düşmesine neden olabilir. Bu sorunların çözülmesine yardımcı olmak Fales Akustik Çözümler'in motivasyonumuzdur. İşyerinde çalışanın moralinin artırılması, çalışanın işe adaptasyonunun maksimum düzeyde olması ve verimliliği artırarak her zaman finansal çizgiyi iyileştirmeye yardımcı olmak için 'ofis akustiği' konusunda deneyime sahip bir 'Akustik Danışman' olarak ofisleri tasarlıyoruz" dedi.

Şenolan, "Maxwell araştırmaları, gürültünün ofis çalışanlarının motivasyonunu azalttığını ve çalışanların ve kuruluşların hızla değişen bir ekonomide rekabet etmesinin beklendiği iş yerlerinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini gösteriyor.

Modern ofislerde genellikle bölmeler ve bölmeler yoktur ve bu da çalışanları yakınlardaki konuşmalara maruz bırakır. Ne yazık ki, konuşmaların özellikle çalışanlar için dikkat dağıtıcı olduğu ve konsantre olma becerisine zarar verdiği görülmüştür: yakınlarda yalnızca bir sohbete maruz kalan çalışanların, yüzde 66'ya kadar daha az üretken hale getirdiği gösterilmiştir" dedi. - İSTANBUL

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