Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.
08.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:41
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.
- Balıkesir
Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Balıkesir
Kaynak: DHA