Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti

Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta bir kişi, inşaatta gürültü yaptığı ileri sürdüğü iki kişiyi tüfekle yaraladı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, inşaatta gürültü yaptığı ileri sürdüğü iki kişiyi tüfekle yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evdeki inşaat alanında çalışan işçilerle komşu ev sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gürültüden rahatsız olduğunu ileri süren komşu, inşaat işçilerine tüfekle ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmalardan yaralanan iki inşaat işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
Baraj suları çekilince tarihi mezarlık yeniden gün yüzüne çıktı! Köylüler yakınlarına dua etmek için akın etti
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Beyoğlu'nda nefes kesen müdahale: Polis canını hiçe sayıp hayat kurtardı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Evini ateşe verip bıçak ve satırla balkona çıkan genç ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sarp Akkaya Fatma Turgut Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:10:09. #1.16#

title