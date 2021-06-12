Gürültü yapan inşaat işçilerine tüfekle ateş etti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, inşaatta gürültü yaptığı ileri sürdüğü iki kişiyi tüfekle yaraladı.

Kahramanmaraş'ta bir kişi, inşaatta gürültü yaptığı ileri sürdüğü iki kişiyi tüfekle yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evdeki inşaat alanında çalışan işçilerle komşu ev sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gürültüden rahatsız olduğunu ileri süren komşu, inşaat işçilerine tüfekle ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmalardan yaralanan iki inşaat işçisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı