Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak - Haberler
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Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı.

Olay, Alanya ilçesinde dün gece saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen genç, alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz bir kişi elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran adamı market görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada "ne gürültüsü" diyen gence sopayla vurmaya başladı. Gencin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı. Gencin yere yığılmasının ardından marketçinin üzerine yürüyen saldırgan turistlerin feryatları üzerine geri çekildi. Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan saldırganın tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını belirtti. - ANTALYA

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak

Gürültü tartışmasında genç adama öldüresiye sopalı dayak
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