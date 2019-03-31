Gürültü sonrası sakinleşme

"Dört yıl içerisinde normal şartlar altında bir daha seçim sürecine girmemiş olacağız. Oldukça uzun ve değerli bir zaman. Bir şekilde ertelenmek zorunda kalan reform başlıklarının gündeme alınması ve yeni hikaye yaratma başarısı herkesin ortak temennisi."

Gürültü sonrası sakinleşme

"Dört yıl içerisinde normal şartlar altında bir daha seçim sürecine girmemiş olacağız. Oldukça uzun ve değerli bir zaman. Bir şekilde ertelenmek zorunda kalan reform başlıklarının gündeme alınması ve yeni hikaye yaratma başarısı herkesin ortak temennisi."

Kaynak: Dunya.com

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