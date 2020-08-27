Gürültü sebebiyle eltisini bıçaklayan kadın adliyede
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Gürültü sebebiyle eltisini bıçaklayan kadın adliyede

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı, üst komşusu da olan eltisi Nurcan A.'yı (38) bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.

Gürültü sebebiyle eltisini bıçaklayan kadın adliyede
27.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.08.2020 12:43

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde çocukların gürültüsü yüzünden tartıştığı, üst komşusu da olan eltisi Nurcan A.'yı (38) bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, İlkadım'ın Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan ve elti olan Nurcan A. ile Şehri A. arasında, çocukların gürültüsü yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şehri A., evinin mutfağından aldığı bıçağı eltisinin karnına sapladı. Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurcan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şehri A.'nın ise ifadesinde, "Eltim ile aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şehri A. adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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