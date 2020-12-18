Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)
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Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)

18.12.2020 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:13
Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)

POLİSE SALDIRI ANI KAMERADAÇorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSE SALDIRI ANI KAMERADA

Çorum'da hastane acil servisinde nöbetçi polis memuru Mustafa T.'nin (37), gürültü yapmamaları yönünde uyardığı Musa C. tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırgan, polis memurunu yumruklarken görülüyor. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Musa C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)
Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)
Gürültü nedeniyle uyaran hastane polisine tekme ve yumruklu saldırı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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