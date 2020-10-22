Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

22.10.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.10.2020 11:22
Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Isparta'da gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Isparta'da gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaralayan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 202. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Seydi Ali K., gürültü yaptığı gerekçesiyle alt komşusu Gökhan M. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Seydi Ali K. elindeki bıçakla Gökhan M.'yi yaraladı. Yaralanan Gökhan M. otomobile binerek olay yerinden uzaklaşmak isterken, Seydi Ali K. araca saldırdı. Saldırı sonucu araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sol kalçasından bıçakla yaralanan Gökhan M.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Daha sonra Gökhan M. tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Seydi Ali K. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hastanede tedavisi devam eden Gökhan M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı
Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Muharrem İnce Abdülhamit Gül Engin Yıldırım
Magazin Emrah Seda Sayan Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Can Bartu Fatih Terim Metin Oktay Garry Rodrigues
Daha Fazla Kaza Rusya Eylül Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçakla yaraladı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 11:32:03. #1.15#
title