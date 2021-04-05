Gürültü nedeniyle komşularını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Esenyurt'ta gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle 2 komşusunu öldürdüğü, bir komşusunu da öldürmeye teşebbüs ettiği için hakkında dava açılan sanık Akın Aydın'ın yargılanmasına başlandı.

Esenyurt'ta gürültü yaptıkları gerekçesiyle av tüfeğiyle 2 komşusunu öldürdüğü, bir komşusunu da öldürmeye teşebbüs ettiği için hakkında dava açılan sanık Akın Aydın'ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Akın Aydın ile bazı müştekiler katıldı.

Tutuklu sanık Akın Aydın, avukatı olmadığı için savunma yapmazken, duruşmada, müştekilerin dinlenilmesine geçildi.

Olayda hayatını kaybeden Fadime Kurt'un oğlu, Tuğrul Kurt'un kardeşi müşteki Emrah Kurt, olay günü silah seslerine uyandığını ve annesinin kapıyı tuttuğunu belirterek, "Annem 'Ateş ediyorlar kimse yok mu, yardım edin.' diye bağırıyordu. Sanık da üst üste kapının kilit kısmına ve ortasına pompalı tüfekle ateş ediyordu. Kapı yarı şekilde açıldı, sanık kapının arkasından anneme ateş etti, annem yere yığıldı. Sonra bana doğru yöneldi, 'Ağabey yapma, annem vuruldu.' dedim ama bana da ateş etti." dedi.

Olayda sol omzundan yaralandığını aktaran Kurt, ağabeyi Tuğrul Kurt'un da üst katlarında oturduğunu, sanığın önce ağabeyini vurduğunu, sonra kapılarına üst üste ateş ettiğini söyledi.

Müşteki Kurt, sanık Aydın ile bir husumetlerinin olmadığını ve sanığın 2 yaşındaki yeğeninin sesinden rahatsız olarak eylemi gerçekleştirdiğini anlattı.

"Biraz daha orada dursaydım, beni de vuracaktı"

Maktul Tuğrul Kurt'un eşi müşteki Gönül Kurt, olay anında eşinin balkonda bulunduğunu, bu sırada şiddetli bir kapı çarpma sesinin ardından üst üste silah sesleri duyduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"O an eşimle göz göze geldik ve fırladı gitti. Ben de 2 yaşındaki kızıma 'Sen bekle, biz geliyoruz.' dedim, eşimin arkasından gittim. Olay saniyeler içerisinde gerçekleşti, ben merdivenlerin yarısına kadar indiğimde eşimin yerde yattığını gördüm. Ben çığlık attım, sanık bana da tüfeği doğrulttu. Ben eve kaçtım, biraz daha orada dursaydım, beni de vuracaktı. Bu olay yaşandığında hamileydim, doğumuma 10 gün kalmıştı. Eve döndüğümde kapıyı kilitledim, polisi, ambulansı ve yakınlarımı aradım, 2 yaşındaki kızım da korkudan klozetin arkasına saklanmıştı."

Yaşanan olaydan 6-7 ay önce sanığın annesinin kendisini yolda çevirerek, "Bir daha çocuğunu kayınvalidene göndermeyeceksin, ses geliyor, oğlum rahatsız oluyor." şeklinde tehdit ettiğini söyleyen müşteki Gönül Kurt, "Sanığın annesi bana bayağı sinirlendi, ben de 'Tamam ben de senin alt katına, sizin de sesiniz onlara gidiyor mu diye soracağım.' dedim. Komşulara sorduğumda 'Evet, sesleri geliyor.' cevabını aldım. Daha sonra sanığın oturduğu dairenin kapısını çaldım ve 'Bak sen bize laf ediyorsun ama sizin de sesiniz aşağıya geliyormuş.' dedim. O sıra sanık Akın Aydın geldi, üstüme yürüdü 'Çıkacağım yukarı, öldürteceksiniz kendinizi.' şeklinde beni tehdit etti. Bir ses yüzünden insan insanı öldürebilir mi? Şikayetçiyim." diye konuştu.

Mahkeme, bir sonraki celse sanığın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta ailesiyle birlikte yaşayan sanık Akın Aydın'ın, 31 Ekim 2020'de üst katından gürültü gelmesi sebebiyle av tüfeğini alarak yukarıya çıktığı ve burada maktul Fadime Kurt ile tartışmaya başladığı anlatılıyor.

İddianamede, sanığın, maktul Kurt'un kapıyı kapatması üzerine kapının arkasında olduğunu bilerek orta kısmına, kilit bölümlerine 5-6 el ateş ettiği, akabinde kapının açılmasıyla Fadime Kurt ve Emrah Kurt'a da ateş etmeye devam ettiği kaydediliyor.

Sanık Aydın'ın, tartışma ve silah sesleri üzerine merdivenden inen başka bir daire oturan maktul Tuğrul Kurt'a da birden fazla ateş ettiği anlatılan iddianamede, Fadime ve Tuğrul Kurt'un ateşli silah yaralanması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, sanık Akın Aydın'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis ile "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş