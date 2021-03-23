Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü "kader" dedi
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Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü "kader" dedi

23.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:17
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü

Kocaeli'de yoldan geçen bir arkadaşını gürültü yaptığı gerekçesiyle öldüren bir kişiyi de yaralayan şahıs, müebbet ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada "Olay kaderden başka bir şey değildir" dedi.

Kocaeli'de yoldan geçen bir arkadaşını gürültü yaptığı gerekçesiyle öldüren bir kişiyi de yaralayan şahıs, müebbet ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davada "Olay kaderden başka bir şey değildir" dedi.

Olay 10 Kasım 2019 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaşarak sohbet için motorunu durdurdu. Bu sırada evde bulunan Doğan K. ise sokaktan gelen seslere sinirlenerek silahına sarıldı. Alkol aldığı evin penceresinden sokağa ateş açan Doğan K., Kazancı'yı başından vurarak öldürerek, bir kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan Doğan K.'yi polis ekipleri konteyner içinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Doğan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KADERDEN BAŞKA BİR ŞEY DİYEMİYORUM'

'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak', suçundan yargılanan Doğan K., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda sanığın avukatı yer alırken, Doğan K. ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Alim Kazancı'nın arkadaşı olduğunu söyleyen Doğan K., "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

CİNAYET ZANLISINA MÜEBBET HAPİS

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, bir kişiyi öldürerek bir kişiyi de yaralayan Doğan K.'nin müebbet ve 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Heyet ayrıca Doğan K.'ye 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçundan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

(Fehime Kartal/İHA)

Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü 'kader' dedi
Gürültü nedeniyle arkadaşını öldürdü 'kader' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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