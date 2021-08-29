Gürültü Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Ürünlerin Tasarımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik ürünlerin tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi.
Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, gürültü
kirliliğinin önlenmesine yönelik ürünlerin tasarımında nelere dikkat edilmesi
gerektiği ile ilgili bilgi verdi.
Gürültü kirliliğin önlenmesinde kullanılan on yedi farklı
ürünün bulunduğunu, bu ürünlerin akustik performanslarının TÜBİTAK ve TSE gibi
akredite kurumlardan İSO standartlarında testlerden geçerek performans sonuçlarına ulaşıldığını belirtti.
Bu ürünler arasında A ve C sınıfı olanların olduğunu aktaran
Şenolan, bu akustik malzemelere sadece ürün tasarımı olarak bakılmaması
gerektiğini, kullanılacak olan mekanın özelliklerine göre bu ürünlerin kullanım
şekillerinin değiştiğini söyledi.
Bir hastane lobisinde sepere edilebilecek bir alan olmadığı
için tavandaki sarkıtların daha aşağıda olması gerektiği örneğini vererek,
buradaki tavan yüksekliğinin 2 metre 80 cm civarı olması gerektiğini ve gürültü
kirliliğinin önlenmesinde en önemli faktörün ürünün niteliği ve kullanılan
mekana uygun olması gerektiğinin altını çizdi.
Bunu akustik uzmanlarının hesapladığını, bu sebeple onlardan
destek alınarak ürünün konumlandırılması gerektiğini ifade etti.
Kaynak: Wise.tv