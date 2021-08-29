Gürültü Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Ürünlerin Tasarımında Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik ürünlerin tasarımında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, gürültü

kirliliğinin önlenmesine yönelik ürünlerin tasarımında nelere dikkat edilmesi

gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Gürültü kirliliğin önlenmesinde kullanılan on yedi farklı

ürünün bulunduğunu, bu ürünlerin akustik performanslarının TÜBİTAK ve TSE gibi

akredite kurumlardan İSO standartlarında testlerden geçerek performans sonuçlarına ulaşıldığını belirtti.

Bu ürünler arasında A ve C sınıfı olanların olduğunu aktaran

Şenolan, bu akustik malzemelere sadece ürün tasarımı olarak bakılmaması

gerektiğini, kullanılacak olan mekanın özelliklerine göre bu ürünlerin kullanım

şekillerinin değiştiğini söyledi.

Bir hastane lobisinde sepere edilebilecek bir alan olmadığı

için tavandaki sarkıtların daha aşağıda olması gerektiği örneğini vererek,

buradaki tavan yüksekliğinin 2 metre 80 cm civarı olması gerektiğini ve gürültü

kirliliğinin önlenmesinde en önemli faktörün ürünün niteliği ve kullanılan

mekana uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Bunu akustik uzmanlarının hesapladığını, bu sebeple onlardan

destek alınarak ürünün konumlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Wise.tv