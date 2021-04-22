Gürültü kavgasında ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı
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Gürültü kavgasında ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı

Gürültü kavgasında ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, ağabeyi Ahmet Yıldız'ı (63) pompalı tüfekle öldüren Agah Yıldız (54) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, ağabeyi Ahmet Yıldız'ı (63) pompalı tüfekle öldüren Agah Yıldız (54) sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen salı günü saat 13.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789 Sokak'ta meydana geldi. Tornacı Ahmet Yıldız ile kendisiyle aynı apartmanda evi bulunan kardeşi Agah Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Agah Yıldız evinden pompalı tüfeğini alıp, ağabeyi Ahmet Yıldız'a ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ahmet Yıldız kanlar içinde yığıldı. Silah sesini duyan mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Agah Yıldız'ı gözaltına aldı. Sık sık kavga eden kardeşlerin, son olarak olaydan bir önceki gece de gürültü nedeniyle tartıştığı öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Agah Yıldız tutuklandı.


Gürültü kavgasında ağabeyini öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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