Gürültü Kavgasında 2 Kişi Yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, Yeni Mahalle 41344 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Ü, otomobiliyle mahalle arasında yüksek sesle müzik dinleyip, gürültü yapmaya başladı. Gürültüden rahatsız olan mahalle sakini A.G'nin otomobil sürücüsü E.Ü'ye tepki göstermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Apartman sakinleri ve çevreden de müdahalelerle kavga bir anda büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Çıkan kavgada kafasına sopayla vurularak yaralanan apartman sakini A.G. ile araç sürücüsü E.Ü, 112 Acil Yardım ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavga sırasında A.G'nin sinir krizi geçiren eşi ise kalbi sıkışarak fenalaştı. Polis, kavgada kullanılan demir sopa, bıçak ele geçirdi. Araç sürücü E.Ü'nün 180 promil alkollü olduğu, bir suçtan da aranması olduğu öğrenildi. E.Ü, hastanede yapılan müdahalenin ardından tarafların şikayetçi olması üzerine gözaltına alındı. - KONYA