Gürültü ihbarı yapılan evde parçalara ayrılmış çalıntı 10 motosiklet bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin gürültü yapıldığı ihbarı üzerine gittiği evde, parçalara ayrılmış, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin gürültü yapıldığı ihbarı üzerine gittiği evde, parçalara ayrılmış, 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Evren Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairede gürültü yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Savcılık izniyle eve giren ekipler, parçalara ayrılmış 10 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Evde yaşayan A.A. gözaltına alındı.