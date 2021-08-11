Gürültü Ailesi Filmi
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Gürültü Ailesi Filmi

Gürültü Ailesi Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Gürültü Ailesi filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gürültü Ailesi filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Loud ailesi, bu zamana kadarki en büyük tatillerine çıkarak İskoçya'ya gider. Bu tatil sırasında aile üyeleri, İskoç kraliyet ailesinin torunları olduklarını keşfeder. Aile, atlarından kalan evlerinin bir şato olduğunu öğrenmeleriyle hayatları bambaşka bir hal alır.

Yönetmen: Dave Needham

Senaryo: Katie Mattila, Byron Dockins, Jeff Sayers, Danny Warren, Whitney Wetta

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Loud House

Yapımcı Firma: Morena Films

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere, İspanya, Meksika

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

Gürültü Ailesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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