Gürsulular seher vaktinde buluşuyor

01.11.2019 16:49

Gürsu Belediyesi, Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu İlçe Müftülüğü, Tügva, Gihmed, İhh ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, "Seher Vaktinde Şehrin Kalbinde Gürsulular Buluşuyor" sloganıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Gürsu protokolü sabah namazlarında ilçe halkıyla buluşuyor.

"Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde hem manevi değerlerimizi birlikte yaşıyoruz, hem de biraraya geldiğimiz tüm ortamlarda olduğu gibi ilçemiz için istişareler yapma imkanımız oluyor. Birlikteliğin sıcaklığını seher vakitlerinde hemşehrilerimizle yaşıyoruz" dedi.

Seher vakti buluşmaları kapsamında biraraya gelen Gürsu protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı, birliktelik, kardeşlik, hemşehrilik duyguları içerisinde sabah namazını kılıyor ve ardından birlikte kahvaltı yaparak sohbet ediyor.

Kaynak: Bültenler