Gürsulular'ın deprem bilinci tazelendi Gürsu Belediyesi tarafından düzenlenen "Deprem Gerçeği" konulu konferansta, yaşanması muhtemel depremlere karşı alınması gereken önlemler anlatıldı ve hazırlıklı olunmasının önemi vurgulandı.

Türkiye'nin deprem gerçeği Gürsu'da düzenlenen konferansta anlatıldı.

Konferansta konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Türkiye'nin jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem alanlarından biri üzerinde yer aldığını söyledi. Dünyanın deprem haritası üzerinde bilgiler sunan Er, Gürsu'nun da deprem riski en yüksek ilçelerden olduğuna dikkat çekti. Er, Gürsu'nun fay hattına olan yakınlığı, zeminin özellikleri, sıvılaşma alanlarının çok olması nedenleriyle muhtemel bir depremden etkilenme olasılığının yüksek olduğunu ve deprem riskine karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

Gürsu'nun bir deprem bölgesi olduğu bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Hemşehrilerimizin deprem bilinci ile yaşamasının muhtemel depremlerin can kaybı olmadan atlatılmasındaki önemini biliyoruz. Bu amaçla dönem dönem düzenlediğimiz bilgilendirme toplantılarıyla hemşehrilerimizin deprem bilincini taze tutmaya çalışıyoruz " dedi.

Gürsu Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen konferans, meclis üyeleri, belediye personeli, sivil savunma ekibi ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler