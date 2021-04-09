Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ve 5 gün süren eğitimlere katılan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, Gürsu gençliğini temsil etti. "Gençlik Bilgilendirmelerinde Tasarım Odaklı Planlama Eğitimi " konulu programda gençler, tasarım odaklı teorik bilgilerini uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirme imkanı buldu.

"Gençlerimizin ufuklarının enginliğiyle elde edecekleri başarılara bir nebze de olsa katkı sunmuş olmak bizim dileğimiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında destekliyoruz. Gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri hayata geçirmelerine yardım ediyoruz. Gençlerimizin gelişimini sağlamak maksadıyla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Nokta'mız sayesinde, gençlerimizin dünya çapında vizyon geliştirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeterki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Bilal Demir'in de katıldığı programda, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen gençlik ve Eurodesk çalışmaları hakkında da bilgiler sunuldu. Gençler program sonunda tarihi Bursa gezisiyle de Bursa'yı tanıma imkanı buldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı