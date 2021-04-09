Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Gürsu Belediyesi, gençleri desteklemeyi sürdürüyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen ve 5 gün süren eğitimlere katılan Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, Gürsu gençliğini temsil etti. "Gençlik Bilgilendirmelerinde Tasarım Odaklı Planlama Eğitimi " konulu programda gençler, tasarım odaklı teorik bilgilerini uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirme imkanı buldu.

"Gençlerimizin ufuklarının enginliğiyle elde edecekleri başarılara bir nebze de olsa katkı sunmuş olmak bizim dileğimiz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri ve çağın gelişimlerine uyum sağlamaları konularında destekliyoruz. Gençlerimize yol göstererek ilçemiz ve ülkemiz için ürettikleri düşünceleri hayata geçirmelerine yardım ediyoruz. Gençlerimizin gelişimini sağlamak maksadıyla oluşturduğumuz Eurodesk Temas Nokta'mız sayesinde, gençlerimizin dünya çapında vizyon geliştirmelerini sağlıyoruz. Gençlerimizin tertemiz ve koşullanmamış duygu ve düşünceleriyle ürettikleri her fikrin ilçemiz ve ülkemizin geleceği için bir ışık olacağına inanıyoruz. Onlar yeterki üretsin bizler her zaman yanlarında oluruz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım ve Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası İrtibat Kişisi Bilal Demir'in de katıldığı programda, Gürsu Belediyesi'nce gerçekleştirilen gençlik ve Eurodesk çalışmaları hakkında da bilgiler sunuldu. Gençler program sonunda tarihi Bursa gezisiyle de Bursa'yı tanıma imkanı buldu. - BURSA

Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Esra Erol Burak Deniz Dilan Çıtak Demet Akalın
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gürsulu gençler ufuklarını genişletiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:51:19. #1.16#
title