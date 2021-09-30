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Gürsulu gençler için Avrupa ışığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gürsulu gençler için Avrupa ışığı

Gürsu Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası'yla gençlerin geleceklerine ışık oluyor.

Gürsu Belediyesi, Eurodesk Temas Noktası'yla gençlerin geleceklerine ışık oluyor.

Gürsu Belediyesi, kendi bünyesinde hizmet veren Eurodesk Temas Noktasıyla gençleri bilgilendiriyor. Gürsu'da bulunan liselerde yapılan tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde İMKB Anadolu Lisesi'nde 350 gence Avrupa Birliği programları ve projeleri hakkında bilgiler sunuldu.

Başkanı Mustafa Işık, "Gençlerimizin gelişimi için Avrupa faaliyetlerine katılmalarını sağlamaya yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz. Yerelde Avrupa Birliği fırsatlarını gençlerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin gençlerimize yönelik Avrupa Birliği fonlarından yararlanmalarını sağlayan projelerimizle de gençlerimiz için imkanları genişletme çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz" dedi.

Gürsu Kent Meydanı'nda kurulan stantta, ilçede yaşayan gençler, Avrupa Birliği programları ve projeleri hakkında bilgilendirildi. - BURSA

Gürsulu gençler için Avrupa ışığı

Gürsulu gençler için Avrupa ışığı

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