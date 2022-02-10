Gürsulu'da Kesişme: Eren İyi ki Varsın" filmini izlendi

Gürsu Belediyesi'nin kültür kenti Gürsu'yu oluşturmak hedefiyle düzenlediği kültür sanat programları kapsamında, Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nce organize edilen özel gösterimde, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kahramanlık hikayesinin anlatıldığı "Kesişme: Eren İyi ki Varsın" filmi, Gürsulu şehit yakınları ve gaziler tarafından izlendi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, şehit yakınları ve gaziler için organize edilen filmin özel gösterimi duygusal anlara sahne oldu.

Programa ailesiyle birlikte katılan Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, programın mahiyetine vurgu yaparak, Gürsu Belediyesi'nin bu hizmeti için Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve emeği geçen personellere teşekkür etti.

"Türkiye'nin içini acıtan ve kahramanlıklarıyla örnek olan şehitlerimiz Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hikayesini anlatan ''Kesişme: İyi ki Varsın Eren'' filmini şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte izlemek hepimizi duygulandırdı. 15 yaşında şehit olarak, vatanperverliğiyle hepimizin gönlünde taht kuran Eren Bülbül'ümüz ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'imizin hikayesi, Türk milleti olarak kanımızda akan vatan sevgisinin gücünü bir kez daha hissetmemizi sağladı. Tüm şehit ve gazilerimizi, saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin kültür sanatı sosyal sorumlulukla taçlandırdığı program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

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