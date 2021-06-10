Gürsu'ya yeni spor alanları kazandırılıyor
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Gürsu'ya yeni spor alanları kazandırılıyor

Gürsu'ya yeni spor alanları kazandırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Nüfusu 100 bine yaklaşan Gürsu'da, spor tesislerini arttırmak yönünde, Gürsu Belediyesi'nce yapılan çalışmalarla, öncelikle gençler olmak üzere, ilçe halkının spor yapma olanakları genişletiliyor.

"Kültür ve Spor Kenti Gürsu'yu oluşturmak amacıyla, hayata geçirdiğimiz projelerle, hemşehrilerimize tüm branşlarda spor yapma olanakları sunuyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kumlukalan, İğdir ve İpekyolu Mahalleleri'mize yapacağımız spor tesislerimizin en kısa zamanda bitirilmesi hedefiyle yapım çalışmalarını başlattık. Özellikle gençlerin ve çocukların spor yapmalarının, uyuşturucu madde kullanımı ve suça karışma oranında yüzde 74 oranında ciddi düşüş sağlaması bizi daha da motive ederek spor tesislerimizi genişletmeye yöneltti. Bu amaçla üç mahallemizde daha spor tesislerimizi oluşturmaya başladık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin spor alanında yaptığı yatırımlar kapsamında; Gürsu Spor Fabrikası, Gürsu Adrenalin Park, mahalle spor sahaları, halı sahalar, yüzme havuzu, kamp ve yürüyüş alanları, bisiklet güzergâhları, parklarda spor aletleri ile ilçenin her yerinde spor yapma imkanı sağlanmakta.

Kaynak: Bültenler

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