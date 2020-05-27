Gürsu'ya modern muhtarevi Konyaaltı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gürsu Mahallesi muhtarevi hizmete açıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gürsu Mahallesi muhtarevi hizmete açıldı. Modern yapısıyla dikkat çeken muhtarevi, 13 metrekare muhtar odası, mutfak ve tuvalet ile toplam 50 metrekare büyüklüğe sahip. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, koronavirüs ile mücadele çalışmaları devam ederken diğer projelerin de aksamadan devam ettiğini belirterek bu kapsamda Gürsu Mahallesi muhtarevinin inşasını tamamlayarak hizmete açtıklarını kaydetti.

Bir ayda tamamlandı

Muhtarevlerinin gerek muhtarların gerek ise mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde tasarlandığını ifade eden Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak muhtar hizmet binalarını kısa bir süre içinde inşa ediyoruz. Yaklaşık bir ay gibi bir sürede muhtarlık binasını yapıyoruz. İnşaatın yani sıra klimasından mobilyasına kadar muhtarevlerinin tüm tefrişatını da biz tamamlıyoruz. Muhtarlarımıza hiçbir maliyet çıkarmadan son derece modern hizmet birimlerini teslim ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Esen, kısa sürede tamamlanıp hizmete açılan muhtarevinin Gürsu Muhtarı Özlem Saday başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA