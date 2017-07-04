Gürsu Tarihi Butik Otel Misafirleri Ağırlıyor

Gürsu Belediyesi Stratejik Planlama Birimi' nce yürütülen çalışmalar kapsamında oluşturulan ve Bursa–Eskişehir–Bilecik Kalkınma Ajansı' ndan (BEBKA), hibe desteği kazanan "Bölgenin Alternatif Turizm Merkezi; Gürsu" projesi kapsamında hizmete açılan "Butik Otel ", ilçenin tarihi mirasını koruma ve turizmini geliştirme yönünde önemli bir yapı olarak hizmet vermekte.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Girişinde bulunan tarihi çınar ağaçları, ilçemizin merkezine buram buram tarih kokusu yayan Osmanlı evleri, tarihi değirmeni, tarihi hamamı ve camisi ile bir kültür mozaiğine sahip olan Gürsumuz, geçmişten günümüze bir köprü görünümündedir. Gürsumuz, tarihin ışığını bugüne taşıyan zengin mirası yaşatan sokakları ile kültür turizmi sevenleri; panoramik Bursa manzarası eşliğinde yamaç paraşütü, off-road, dağcılık, doğa yürüyüşü, kampçılık v.b. doğa sporları yapmak, şehrin keşmekeşinden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen doğa tutkunlarını; farklı kültürlerin biraraya gelmesinden oluşan kültürel mozaiği yaşamak isteyen misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Tarihi Butik Otelimiz de, Gürsumuz' un turistik değerlerini görmek amacıyla ilçemize gelen misafirlerimize ev sahipliği yapmakta" dedi.

Yaklaşık 500 m² alan üzerinde oluşturulan 4 katlı, Butik Otel' de; zemin katta resepsiyon, kafe, restorant, müdür odası ve müştemilat; birinci katta 5, ikinci katta 3 yatak odası, personel odası ve sofa bulunmakta olup, toplam 10 yatak odası yer almakta.

