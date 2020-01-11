Gürsu sınıf atlayacak

11.01.2020 09:27 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:32

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, nüfusu 100 binlere yaklaşan Gürsu'nun yakında skala atlayacağını ve Gürsu'ya yönelik planlamaları buna göre yaptıklarını söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Büyükşehir ortak akıl ile büyüyor" başlığıyla gerçekleştirilen 'Muhtarlar Buluşması' kapsamında Gürsulu muhtarlarla bir araya geldi. Gürsu Belediyesi Butik Otel'de düzenlenen toplantıya Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile Gürsu'nun merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı. Ev sahibi olarak toplantının açılış konuşmasını yapan Mustafa Işık, ilçelerine gösterdiği ilgi nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.



Lojistik üs



Konuşmasında Bursa'nın bulunduğu konum itibariyle önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın bir ticaret merkezi, ihracat ve üretim merkezi ve tarım şehri olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte ise Bursa kesinlikle ve kesinlikle bulunduğu lokasyon itibariyle önemli bir lojistik üssü oluyor. Hızlı tren biraz gecikti ama inşallah hedeflenen tarih 2021. Bitirildiğinde göreceksiniz, Bursa tam bir üretim üssü, tam bir çekim merkezi olacak. Biz bu sürece Bursa'yı nasıl daha sağlıklı hazırlarız onun planlamasını yapıyoruz" dedi.



Gürsu hızla gelişiyor



Gürsu'nun da hızla büyüyen ve gelişen, nüfusu 100 binlere dayanan bir ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Bizim nüfusu 100 bini geçen 6 ilçemiz var. Gürsu bunlara çok yaklaşanlardan biri. Tabir yerinde ise Gürsu bu manada skala atlayacak. Dolayısıyla otomatikman bizim planlamayı daha sağlıklı yapmamız gerekiyor. Bunun için kafa yoruyoruz. Her ne kadar bazı işler programımızda olsa da muhtarlarımızla yaptığımız karşılıklı istişarelerle konularımızı detaylandırmak istiyoruz. Başkanların da muhtarların da aldığı bu görevler birer emanettir. Hiçbirimizin babasından miras kalmadı. Dün belediye başkanlarımız farklıydı, bugün bizleriz, yarın başka arkadaşlarımız olacak. Aynı şey muhtarlarımız için de geçerli. Nihayetinde bunlar birer emanettir. Önemli olan bu emanetleri en iyi şekilde temsil etmek. İlçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi ile diyalog halinde olursanız bunun kazançlısı hem sizler hem de mahalleleriniz olur, bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.



Başkan Aktaş, konuşmasının ardından tüm muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyip, not aldı. - BURSA

Kaynak: İHA