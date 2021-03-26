Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti
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Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, Orman Haftası dolayısıyla öğrencilerle birlikte fidan dikti.

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, protokol mensupları, Orman Haftası dolayısıyla öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Orman Haftası münasebetiyle kaymakamlkı, belediye ve milli eğitim iş birliğiyle düzenlenen programda, Gürsu protokolü ve öğrenciler katılımıyla fidan dikti. Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine diyen şairimiz Nazım Hikmet Ran'ın anlattığı gibi, bugün birer fidan olan çocuklarımızın, dikecekleri fidanlar gibi, birbirlerinin gücünden güç alarak, bir orman gibi yeşermeleri ve geleceğimize nefes olmaları dileğiyle, birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize dikmeleri için fidan hediye ettik. Bütün çocuklarımızın eğitim hayatlarını ve tüm ömürlerini orman bereketinde zenginliklerle, yeşil bir dünyada yaşamalarını temenni ederim" dedi.

Gürsu Belediyesi'nce okullarda birinci sınıfa başlayan 1962 öğrenciye fidan dağıtıldı. - BURSA

Gürsu protokolü öğrencilerle fidan dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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