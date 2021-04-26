Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor
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Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor Gürsu Belediyesi'nce hayata geçirilen projelere bir yenisini daha ekledi.

Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor

BURSA - Gürsu Belediyesi'nce hayata geçirilen projelere bir yenisini daha ekledi. Gürsu, 4 katlı 2 bin 696 metrekarelik Kültür Merkezi'ne kavuşuyor.

Gürsu Kültür Merkezi'nin, salgın süreci sebebiyle ertelenen temel atma töreni, düzenlenen sade bir etkinlikle gerçekleşti. Gürsu Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'nun gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsu'nun en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Hemşehrilerimiz için, Gürsu tarihinde, kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanı'mızda hayata geçirdiğimiz Kültür Merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2 bin 696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturulacak olan Gürsu Kültür Merkezi bünyesinde, 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 345 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alacak.

Gürsu Kültür Merkezi, gerek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması gerek ilçenin merkezine modern bir bina olarak ışık yayacak olmasıyla Gürsu'nun en önemli yatırımlarından biri olarak hizmet verecek. Başkan Işık yakın zamanda Gürsu kent meydanına da 2022 yılının başında kazma vuracaklarını söyledi.

Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor
Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor
Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor
Gürsu Kültür Merkezine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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