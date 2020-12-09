Gürsu kültür merkezi'ne kavuşuyor
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Gürsu kültür merkezi'ne kavuşuyor

09.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:35
Gürsu kültür merkezi'ne kavuşuyor

Gürsu Belediyesi ilçeye kültür merkezi yapıyor.

Gürsu Belediyesi ilçeye kültür merkezi yapıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsu'muzun gelişimi için sağlık, spor ve eğitim alanında yaptığımız hizmetlerden sonra kültür alanında da en önemli yatırımlarımızdan birini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çağdaş kent kimliğiyle hızla büyümekte olan Gürsu'muzun en önemli ihtiyaçlarından biri olan kültür merkezi ihtiyacını da ihalesini yaptığımız Kültür Merkezimizle gidermiş olacağız. Hemşehrilerimiz için, Gürsu'muzun tarihinde, kültür harmanı olarak alışılagelmiş Zafer Meydanımız'da hayata geçireceğimiz kültür merkezimiz, günümüzün kültür harmanı olarak hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Zafer Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde, 2696 metrekare inşaat alanında, 570 metrekare taban alanı üzerinde, 4 katlı olarak oluşturulacak olan Gürsu Kültür Merkezi bünyesinde; 4 dükkan, 4 ofis, okuma salonu, 345 kişilik konferans salonu, kafeterya yer alacak.

İhalesinin sonuçlanmasının ardından, bir yılda tamamlanması planlanan Gürsu Kültür Merkezi, gerek kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak olması gerek ilçenin merkezine modern bir bina olarak ışık yayacak olmasıyla Gürsu'nun en önemli yatırımlarından biri olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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