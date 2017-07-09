Gürsu'da Vira Cemal ve Halk Dansları Coşkusu

Gürsu'da Karadeniz müziğinin ve dansın coşkusu yaşandı.



Gürsu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Gürsulular doyasıya eğlendi. Gürsu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi 31.Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları gösterileri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filipinler ve Gürcistan ekiplerinin gösterileriyle başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu halk dansları gösterilerinin ardından, Gürsulular akşam da, Karadeniz müziğinin güçlü seslerinden Vira Cemal konseriyle coştu.



Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın şehitliği ve 15 Temmuz olayları nedeniyle, son birkaç yıldır bu tür etkinlikleri gerçekleştiremiyoruz. Burada gördüğüm kalabalık da gösteriyor ki böyle etkinlikleri bundan sonra daha çok gerçekleştirmeliyiz. İlçemizin gelişimi için yapısal çalışmalarımızı sürdürürken kültür sanat etkinliklerini de sizlere sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Gece boyunca birbirinden güzel karadeniz ezgilerini seslendiren Vira Cemal'e izleyiciler de oyunlarıyla eşlik etti. - BURSA