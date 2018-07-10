Gürsu'da Uluslararası Halk Dansları Coşkusu

Gürsulular, uluslararası halk dansları gösterileriyle coştu.

Büyükşehir Belediyesi' nce düzenlenen 32. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan ekipler ile Gürsu Anka ve Aksan Folklor Grupları'nın gösterileri Gürsulular'a keyifli saatler yaşattı.

Etkinliğe katılan Hindistan Başkonsolosu Purnojyoti Mukherjee'yi makamında ağırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Gürsumuz'un çağdaş kent kimliğinin tüm özelliklerine sahip olması için çalışıyoruz. İlçemizin kültürel faaliyet olanakları konusunda gelişimi yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Artık, hepimiz biliyoruz ki, günümüzde değişen belediyecilik anlayışıyla kentlerin tarihsel, kültürel ve sosyal değerleriyle gelişen yapısına yönelik hizmetler yapmak büyük önem taşımakta. Kültürel etkinlikler de bu bağlamda büyük önem taşımakta. Ülkelerin kültürel zenginliklerinin biraraya gelmesini sağlayan bu etkinliği gerçekleştiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Gürsu Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte; Bulgaristan, Hindistan, Karadağ, Ahıska halk dansları ekipleri ile Gürsu Anka ve Aksan folklor gruplarının gösterileri izleyicilere coşku dolu anlar yaşattı.